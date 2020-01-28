Диетологи Испании рассказали о продуктах против старения

«Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно имеем в виду физический аспект, не принимая во внимание самое важное — это правильную диету, которая должна сопровождаться здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение клеток организма», — пояснили эксперты.

По информации РИА ФАН, специалисты определили, что некоторые продукты способствуют замедлению процессов старения в организме. Среди продуктов для «вечной молодости» оказались фрукты, овощи, натуральный йогурт, кефир, орехи и бобовые.

«В основном речь идет об употреблении в пищу, насколько это возможно, целых и сезонных фруктов и овощей, сырых или приготовленных на пару, о приготовлении пищи на оливковом масле и об увеличении потребления бобовых, орехов, цельного зерна и ферментированных злаков, таких как йогурт или кефир», — заметил один из экспертов.

Однако, по мнению исследователей, от употребления алкоголя, сладких напитков, маргарина, сахара, соли и картофеля фри стоит отказаться. Эти продукты дают обратный эффект. Диетологи особенно советуют забыть о картошке фри: в ней содержится большое количество трансжиров, которые вызывают старение.