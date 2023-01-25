Здоровье 25 января 2023, 22:04 Диетологи Бен-Ашер и Зумпано рассказали, какие фрукты стоит есть каждую неделю Диетологи Бен-Ашер и Зумпано посоветовали есть яблоки каждую неделю

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Свежие фрукты очень полезны для здоровья. Некоторые из них стоит есть каждую неделю. Диетологи Лон Бен-Ашер из Центра долголетия Притикина в Майами и Джулия Зумпано из Кливлендской клиники рассказали, какие фрукты стоит включить в свой рацион. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на MedicalXpress.

Специалисты посоветовали употреблять яблоки. Эти фрукты являются источником растворимой и нерастворимой клетчатки. Они обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием и снижают риск развития рака, диабета и болезней сердца.

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Авокадо содержит в своем составе жирорастворимые витамины Е и К, витаминами группы B и C. Оно улучшает состояние кожи, волос и ногтей, благоприятно влияет на здоровье глаз и укрепляет иммунную систему.

Бананы диетологи посоветовали употреблять после активных физических нагрузок. Эти фрукты помогают намного быстрее восстановиться, а также надолго утоляют чувство голода.