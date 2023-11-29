Здоровье 29 ноября 2023, 14:23 Диетолог Золотарев: приправы с фитонцидами укрепят иммунитет

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Приправы с содержанием фитонцидов помогут защититься от болезнетворных бактерий и укрепят иммунную систему. Об этом сообщил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами. Содержащиеся в них природные антиоксиданты обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием.

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При грамотном комбинировании острых приправ с другими продуктами питания блюда существенно усиливают свои полезные свойства, сообщилоUtro.ru.