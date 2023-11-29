29 ноября 2023, 14:23
Диетолог Золотарев: приправы с фитонцидами укрепят иммунитет
Приправы с содержанием фитонцидов помогут защититься от болезнетворных бактерий и укрепят иммунную систему. Об этом сообщил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами. Содержащиеся в них природные антиоксиданты обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием.
Реклама
При грамотном комбинировании острых приправ с другими продуктами питания блюда существенно усиливают свои полезные свойства, сообщилоUtro.ru.
Продукты
Реклама
Реклама