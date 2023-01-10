Здоровье 10 января 2023, 11:14 Диетолог Зоя Богданова рассказала, можно ли лечить простуду имбирем freepik

Читать 360tv в

В период простудных и вирусных заболеваний имбирь становится для многих чудо-лекарством, однако употреблять его в пищу можно далеко не всем. Об этом радиостанции Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова.

По ее словам, имбирь обладает очень большим набором полезных свойств. Он богат витамином С и минералами, обладает антибактериальным эффектом. Поэтому используется в качестве приправы. Например, он помогает бороться с бактериями в суши, и его принято есть с японским блюдом. Однако лечить им простуду не стоит.

Реклама

«При вирусной инфекции, ОРВИ или гриппе, имбирь вряд ли поможет. С точки зрения народной медицины, он помогает: оказывает согревающее действие, расширяет сосуды, повышает иммунитет, в результате чего организм с большей вероятностью справляется с вирусом», — рассказала Зоя Богданова.

Реклама

Но не стоит делать имбирь основным средством в лечении.

А также нужно учитывать ряд противопоказаний, потому что острое растение может навредить. Так, стоит отказаться от него тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Язвы, заболевания печени или желчного пузыря, расстройства, — все это можно считать противопоказанием. Потому что имбирь очень сильно раздражает слизистую, а также повышает кислотность, чем может усугубить изначальные проблемы.

Кроме того, диетолог рекомендовала даже людям со здоровым организмом что-то есть перед употреблением его в пищу.