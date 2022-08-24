Диетолог Знахаренко рассказала, чем может обернуться отказ от углеводов для худеющих

Отказ от углеводов может нанести вред фигуре. Они играют крайне важную роль в формировании здорового рациона. Такой информацией поделилась диетолог, гастроэнтеролог Елена Знахаренко. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам медика, информация о том, что углеводы вредны для организма во время похудения, является мифом. Во время сброса веса стоит ограничить только потребление рафинированных углеводов, источником которых является сахар. Полный отказ от этих элементов во время похудения является большой ошибкой, передало РИА ФАН.

Знахаренко пояснила, что из углеводов организм приобретает энергию. Кроме того, они помогают работе мозга, а также положительно сказываются на настроении.

Однако необходимо учитывать, что углеводы делятся на простые и сложные. Первые содержатся в булках, сладостях и газировке и лишь вредят организму. А вторые можно найти в крупах, цельнозерновом хлебе, макаронах из твердых сортов пшеницы.