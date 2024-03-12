Здоровье 12 марта 2024, 18:29 Диетолог Журавлева сообщила, что газировка и выпечка «медленно убивают» организм человека

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Диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей перечислила ряд продуктов, которые медленно убивают наш организм. По ее словам, к этому списку можно причислить газированную воду, выпечку, белый хлеб и картофель фри.

В газированных напитках, кроме воды, все компоненты не представляют никакой пользы. Люди, часто покупающие газировку, гонятся за быстрым дофамином.

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«Есть настоящие лимонадные наркоманы, особенно кока-кольные. Которые не могут и пару часов прожить без сладкого напитка. Слезать, кстати, со сладкой газировки также трудно, как и со многих наркотиков», — отметила диетолог.

В белом хлебе и булочках практически нет ничего полезного. Они имеют гораздо меньшее содержание клетчатки и белка, чем цельнозерновой и ржаной хлеб.