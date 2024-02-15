Здоровье 15 февраля 2024, 13:02 Диетолог Журавлева: сбалансированное питание поможет избавиться от тяги к сладкому

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Сбалансированное питание с приемом пищи три раза в день поможет избавиться от сахарной зависимости. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с «Общественной Службой Новостей».

По словам специалиста, тяга к сладостям снизится благодаря чувству насыщения после полноценных приемов пищи. Также отказаться от сахара поможет употребление минимум двух литров воды в день, сообщил «ФедералПресс».

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Журавлева отметила, что избавляться от тяги к сладостям лучше всего постепенно. Так, с каждым чаепитием можно убирать пирожные, конфеты и булочки, добавила она.