05 марта 2024, 13:24
Диетолог Журавлева: сахар в малых дозах безвреден
Сахар в малых дозах абсолютно безвреден для здоровья и способен обеспечить организм необходимой энергией. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, сладости можно съесть при сильном эмоциональном стрессе, когда уровень глюкозы в крови заметно падает. При этом употреблять сахар в больших количествах можно смело считать самоубийством.
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«Зачастую мы не думаем о том, сколько сахара потребляем в сутки. Ведь во многих продуктах его немало, а мы этого можем даже не знать. Главное помнить о нормах — не более шести ложек сахара в день или 30 граммов»», — отметила Журавлева.
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