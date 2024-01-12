Здоровье 12 января 2024, 14:34 Диетолог Журавлева рассказала, что сок яблок способен растворять продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов

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Яблоки можно отнести к категории продуктов, способствующих очищению нашего организма. Особенно полезен сок этих фруктов, который может растворять продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов. Об этом Общественной Службе Новостей сообщила диетолог Полина Журавлева.

Как написал RT, к очищающим организм продуктам также можно отнести сельдерей и свеклу. Бордовый овощ особенно полезен для поддержания здоровья печени.

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Чеснок приносит пользу тем, что способен очистить дыхательную систему и кровь, добавила специалист.