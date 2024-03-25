Здоровье 25 марта 2024, 19:43 Диетолог Журавлева рассказала, что метаболизм зависит от генетики

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BMR, базовый уровень метаболизма, во многом зависит от генетики, поэтому два человека, ведущие совершенно одинаковый образ жизни, могут весить по-разному. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

Она объяснила, что за BMR определяет количество калорий, которые необходимы для поддержания обычных функций организма. И одних они расходуются больше, у других — меньше. И изменить это невозможно ни с помощью диет, ни с помощью спорта.

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«<…> пытаются разными способами сделать так, чтобы остановить рост своего веса: делают какие-то упражнения, пьют лекарства или активно занимаются спортом. Вы удивитесь, но ничего из этого никак не влияет на метаболизм», — отметила эксперт.

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