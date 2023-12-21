Здоровье 21 декабря 2023, 15:30 Диетолог Журавлева предостерегла россиян от самостоятельной чистки организма

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Очищение организма — весьма спорная практика, которую ни в коем случае нельзя проводить самостоятельно. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

Она объяснила, что чистка организма — уже сама по себе большой стресс. И реакция на него может быть разной. Поэтому в результате можно получить новые проблемы вместо ожидаемой легкости. В связи с этим нужно начинать с менее радикальных шагов.

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«Можно начать с разгрузочных дней, убирать сахара, жир, а саму чистку уже лучше предпринять, когда к этому готов. Соковая диета, например, может существенно изменить состояние организма и подходит далеко не всем», — отметила диетолог.

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