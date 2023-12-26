Здоровье 26 декабря 2023, 12:23 Диетолог Журавлева посоветовала заменить пшеничную муку в тесте для пельменей на более полезную

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Пельмени считаются неотъемлемым блюдом русской кухни, поэтому часто оказываются на новогоднем столе, но можно сделать их более полезными, не нарушая традиций. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

Она посоветовала, во-первых, лепить пельмени самостоятельно. А во-вторых, стоит использовать более полезные ингредиенты. Например пшеничную муку для замешивания теста можно заменить на цельнозерновую или гречневую. Кроме того, фарш тоже лучше сделать самостоятельно.

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«Если тесто и мясо высокого качества, то там немало полезных веществ: волокон, минералов и ферментов, которые помогают скинуть лишние килограммы. Хорошие пельмени помогут улучшить и естественный метаболизм», — подчеркнула диетолог.

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