Здоровье 23 апреля 2024, 11:12 Диетолог Журавлева посоветовала отказаться от сахара и кофе на завтрак

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Сбалансированный завтрак помогает восстановить энергию и запустить процесс метаболизма. При этом утром не стоит есть сахар и пить кофе, сообщила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, эти продукты приводят к резким изменениям уровня сахара в крови. Человек почувствует прилив бодрости лишь на время, чувство насыщения быстро уйдет. Полезный завтрак должен состоять из клетчатки, углеводов и полезных жиров.

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Журавлева также посоветовала после пробуждения выпить стакан теплой воды. Это активизирует желудочно-кишечный тракт и наладит кровообращение, добавил RT.