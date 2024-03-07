Здоровье 07 марта 2024, 11:42 Диетолог Журавлева посоветовала есть салат из помидоров и огурцов для очистки огранизма и профилактики рака

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Салат из огруцов и помидоров — очень полезное блюдо, которое стоит добавит в свой рацион всем, кого нет противопоказаний. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог Полина Журавлева.

По ее словам, содержащийся в помидорах ликопин предотвращает риск рака и стабилизирует работу сердца. Кроме того, в этом овоще много калия и витамина С.

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«Огурцы тоже молодцы, они замечательные помощники в очистке организма от токсинов», — отметила диетолог.

Она добавила, что есть салат все же стоит в умеренных порциях, потому что овощи перевариваются по-разному, добавил RT.

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