Здоровье 08 декабря 2023, 12:52 Диетолог Журавлева посоветовала есть после продолжительной болезни овощи, фрукты и зелень

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После продолжительной болезни организму помогут восстановиться овощи, фрукты и зелень. Человеку также стоит пить больше жидкости. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала врач-диетолог Полина Журавлева.

Например, перцы богаты алкалоидами — компонентами, жизненно необходимыми для тех, кто настроен на восстановление. Также стоит добавить в рацион рыбу жирных сортов.

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«Питание должно быть сбалансировано. В нем важно сочетать компоненты, которые полностью воссоздадут и приумножат здоровую среду в организме», — процитировал «ФедералПресс» Журавлеву.