Здоровье 29 марта 2024, 15:20 Диетолог Журавлева посоветовала делать акцент на рыбу в ежедневном рационе

Читать 360tv в

Чтобы продлить себе годы жизни, нужно есть больше рыбы, делая акцент на ней, а не на мясе. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала диетолог Полина Журавлева.

Она объяснила, что в регионах, где люди в основном питаются рыбой, больше долгожителей. Дело в том, что содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье целого ряда органов. В частности, речь идет о сердце, сосудах и мозге.

Реклама

Людям, которые не живут у моря, лучше есть больше речной рыбы. Она не привозная, свежая, к тому же сохраняет больше полезных веществ при термической обработке, сообщил RT.

Как добавил newsnn.ru, большинство видов рыб содержат мало калорий, что делает блюда из них подходящими для людей, которые боятся набрать вес.

Авторы: