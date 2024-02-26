Здоровье 26 февраля 2024, 18:49 Диетолог Журавлева назвала острый перец отличным народным средством для борьбы с паразитами

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Острый перец чили считается прекрасным народным средством для избавления организма от паразитов. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, в этих целях перец нужно принимать ежедневно во время еды. Такой метод противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, эффективным средством для уничтожения паразитов может стать черный тмин или его масло.

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«Чеснок также является прекрасным средством для выведения паразитов. Его отвар или употребление в свежем виде убьет всех имеющихся паразитов», — отметила Журавлева.