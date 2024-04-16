Здоровье 16 апреля 2024, 12:02 Диетолог Журавлева назвала мастику наиболее редкой и удивительной приправой

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Смола фисташкового мастичного дерева, или мастика, считается наиболее редкой и удивительной приправой. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, это одна из любимых пищевых добавок древних греков. Она помогает избавиться от кариеса, а также других болезней зубов и десен. Мастика полезна для здоровья желудочно-кишечного тракта; она способна контролировать уровень холестерина в крови.

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Кроме того, приправа считается эффективным средством для профилактики диабета, при хроническом кашле и проблемах с мочеполовой системой, отметила Журавлева.