Здоровье 24 января 2024, 12:42 Диетолог Журавлева: льняное масло способствует сжиганию жира

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Льняное масло считается одним из самых полезных. Оно способствует сжиганию жира и поддерживает организм при интенсивных нагрузках, сообщила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, в льняном масле содержится большое количество омега-3, 6 и 9 жирных кислот. Этот продукт есть практически в любом магазине в достаточном ассортименте. Также полезны для здоровья рапсовое, тыквенное и кунжутное масла.

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При этом лучше всего организмом усваивается оливковое масло. Оно богато витамином Е, который улучшает состояние кожи и имеет омолаживающий эффект, добавила диетолог.