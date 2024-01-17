Здоровье 17 января 2024, 12:08 Диетолог Журавлева: искусственные яйца из Китая могут содержать вредные консерванты

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В России активно обсуждается вопрос поставок искусственных яиц из Китая. С большей долей вероятности такой продукт будет содержать вредные консерванты и усилители вкуса, сообщила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, лучше всего избегать появления на столе массово произведенных искусственных яиц с долгим сроком хранения. В любом случае много яиц с подобным химическим разнообразием съесть не получится.

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При этом Журавлева отметила, что искусственный продукт из природных веществ может стать альтернативой для тех, у кого есть аллергические реакции на натуральные яйца.