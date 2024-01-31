Здоровье 31 января 2024, 10:51 Диетолог Жаровская: тяга к сладкому может сигнализировать о дефиците белка, хрома или магния

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Выраженная потребность в сладком может сигнализировать о нарушениях в работе внутренних органов и указывать на нехватку хрома, белка или магния в организме. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также тяга к сладкому нередко вызвана инсулинорезистентностью, сахарным диабетом второго типа и другими эндокринными патологиями. Кроме того, причина такой потребности часто кроется в состоянии хронического стресса.

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«Гормон кортизол стимулирует выброс гормона инсулина, что вызывает чувство голода. В результате человек стремится восполнить потерю энергии и, как правило, его начинает тянуть к сладкому», — отметила Жаровская.