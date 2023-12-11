11 декабря 2023, 11:53
Диетолог Жаровская рассказала, что продукты с насыщенными гидрогенизированными жирами забирают энергию
Продукты, в составе которых содержатся гидрогенизированные жиры и трансжиры, забирают энергию. Об этом радиостанции Sputnik сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.
Для переваривания чипсов, сухариков или булочек с жареными котлетами организм тратит слишком много ресурсов.
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«Другая категория — изделия из муки высшего сорта или с высоким содержанием сахара. Они быстро перевариваются, дают быстрый подъем энергии, но через полчаса вам опять захочется перекусить, потому что организм не получил полезных веществ», — сообщал медик.
А вот алкоголь отнимает энергию за счет негативного влияния на печень, добавила Жаровская.
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