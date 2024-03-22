Здоровье 22 марта 2024, 12:07 Диетолог Жаровская посоветовала сразу есть очищенное авокадо

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Плод авокадо посли очистки не стоит хранить, нужно сразу его есть. Об этом Радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Она объяснила, что после удаления кожуры плод начинает окисляться. Если это произошло, его уже лучше не есть.

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«Если мы говорим об авокадо, которое уже окислилось, его употреблять не рекомендуется, поскольку окисленные жиры принесут больше вреда, чем пользы», — предупредила Жаровская.

Как добавил RT, процесс окисления можно замедлить. Для этого плод стоит немного сбрызнуть яблочным уксусом или лимонным соком. Также можно убрать его в вакуумной упаковке в место, где нет прямых солнечных лучей.

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