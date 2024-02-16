Здоровье 16 февраля 2024, 10:58 Диетолог Жаровская посоветовала есть сало по утрам и с горчицей

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Свиное сало — любимый многими продукт, при этом он еще и очень полезен для желчного пузыря. Об этом рассказала радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Она обяъснила, что сало насыщенно жирами и в целом довольно тяжелое для ЖКТ, поэтому есть его лучше в первой половине дня. Тогда до вечера пищеварение и желчеотведение будет нормализовано. Кроме того, важно есть сало, правильно сочетая его с другими продуктами.

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«Лучше добавлять к этому продукту хрен или горчицу. За счет кислотообразования и стимуляции секреции они будут способствовать усвоению сала», — отметила врач.

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