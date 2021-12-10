Диетолог Зеленцова объяснила, почему обезжиренные продукты менее полезны

Врач-диетолог Светлана Зеленцова рассказала, почему обезжиренные продукты являются не такими полезными как обычные. По словам специалиста, производители добавляют туда крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы и красители, которые могут навредить организму. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кроме того, обезжиренные продукты проходят промышленную обработку. В них зачастую добавляют вещества, улучшающие вкусовые качества, которые негативно сказываются на здоровье, написал сайт телеканала «Звезда».

«Чем более продукт „процессирован“, т. е. обработан промышленным способом, тем он менее полезен и зачастую более калориен по сравнению с цельным», — пояснила диетолог.

Зеленцова отметила, что если человек будет ограничивать в своем рационе жир, то может заработать проблемы с метаболизмом. Также нехватка жиров может обернуться дефицитом витаминов D, А и Е. Кроме того, при недостатке жиров плохо усваиваются кальций и другие важные микроэлементы.