Здоровье 09 апреля 2024, 12:40 Диетолог Залетова: редис полезен людям, которые не употребляют рыбу

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В свежем редисе содержится большое количество клетчатки и полезных элементов. Он особенно полезен людям, которые не включают в рацион рыбу, сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, корнеплод богат омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. При этом он может быть противопоказан определенным пациентам.

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«Не рекомендуем есть редис в период обострения гастроэнтерологических заболеваний — это гастрит, язвенная болезнь. Редис также нельзя употреблять людям с болезнью Вильсона-Коновалова, поскольку в нем содержится достаточно большое количество меди», — отметила врач.

В фитотерапии овощ советуют при ревматизме и других проблемах с суставами, при простудных заболеваниях и мочекаменной болезни, добавила эксперт.