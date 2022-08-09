Диетолог Залетова рассказала о вреде подсолнечных семечек

Подсолнечные семечки, которые многие россияне любят есть в качестве перекуса, очень калорийны, а жареные семечки содержат большое количество канцерогенов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Основной вред семечек подсолнуха — это их высокая калорийность. Семечки даже за еду не считаются, но при этом в 100 граммах может содержаться до 700 килокалорий. Иногда люди не учитывают высокую калорийность семечек и не понимают, почему их употребление приводит к набору веса», — отметила диетолог.

Не стоит покупать жареные семечки, поскольку на производстве масло для обжарки может использоваться множество раз. Это приводит к образованию канцерогенов, которые повышают риск развития онкологических заболеваний.

«Основное правило безопасности — есть семечки в умеренном количестве. Даже одного пакетика может быть многовато, учитывая среднюю калорийность продукта. Есть стоит не более 30 граммов семечек. Из этого количества вы получите все полезное и ничего лишнего», — посоветовала врач.