Здоровье 09 января 2024, 10:23 Диетолог Залетова рассказала, что какао продлевает жизнь

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Какао богато антиоксидантами, что делает его своего рода напитком от старости. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова.

Она объяснила, что антиоксиданты и продукты, богатые ими, могут предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они продлевают жизнь и улучшают ее качество.

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«Антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, улучшают память и внимание. Функции, которые угасают с возрастом, — способность обучаться, переносить физические нагрузки — все это теряется меньше, если мы употребляем продукты с антиоксидантами, и какао — один из них», — отметила врач.

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