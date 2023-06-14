Здоровье 14 июня 2023, 11:55 Диетолог Залетова рассказала, что арбуз и помидоры защищают организм от ультрафиолета

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Врач-диетолог Татьяна Залетова в разговоре с радиостанцией Sputnik перечислила продукты, которые уменьшают вредное воздействие ультрафиолета на организм.

По словам медика, защитить организм от ультрафиолета можно благодаря овощам и фруктам, в составе которых содержится пигмент ликопин.

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«Ликопин — это пигмент, который содержится в некоторых фруктах и овощах, придавая им привлекательный яркий цвет (красный или оранжевый, — ред.). Это предшественник витамина А, выполняющий немного другие функции — в растениях он защищает ткани от солнечного света», — объяснила медик.

Достаточное количество ликопина находится в арбузе, помидорах, шиповнике, в красных грейпфрутах и хурме. Каждый день необходимо съедать 100-250 граммов богатых ликопином фруктов или овощей, заключила Залетова.