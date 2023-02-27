Здоровье 27 февраля 2023, 14:48 Диетолог Залетова призвала не поститься ради похудения

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Диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова в разговоре с РИА «Новости» сообщила, что не стоит соблюдать Великий пост только ради похудения.

По словам специалиста, лишние килограммы уходят не за счет жировой ткани, а за счет потери мышечной ткани.

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«Многие пытаются использовать пост как диету для снижения веса, но это в корне неправильно… Эта система питания в плане снижения веса не является предпочтительной среди многих других вариантов», — процитировали «Известия» диетолога.

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Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, важно изменить пищевые привычки и соблюдать их. Самое главное, по словам Залетовой, — это смешанное питание.