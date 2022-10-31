Диетолог Залетова дала советы для осеннего завтрака | 360°

31 октября 2022, 13:06
Диетолог Залетова дала советы для осеннего завтрака
Диетолог Залетова посоветовала есть осенью на завтрак ягоды и шоколад
Диетолог Татьяна Залетова рекомендовала включить в осенний завтрак продукты с ярким вкусом. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
«Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад. Это даст дополнительный заряд энергии, и вы получите удовольствие», — рассказала она.
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Эксперт отметила, что подобными продуктами не стоит злоупотреблять. Залетова пояснила, что еда не должна становиться единственным источником радости. Кроме того, переедание приводит к лишнему весу и вредит здоровью, заключила врач.
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Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как избавиться от привычки переедать. В первую очередь следует есть чаще, но небольшими порциями. Класть еду лучше всего в маленькие тарелки, чтобы обмануть мозг, добавил врач.
Перед основным приемом пищи стоит перекусить: это поможет притупить чувство голода. Достаточно выпить стакан кефира или съесть ложку гречки. Через некоторое время после этого можно начинать завтракать, обедать или ужинать как обычно, заключил Гинзбург.
Еда
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