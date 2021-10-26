Диетолог развеял миф о вреде макарон для худеющих

Правильный выбор сорта макарон и небольшая порция не могут нанести вред ни здоровью, ни фигуре. Об этом сообщила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова, написала «Москва 24».

Цельнозерновые сорта макарон являются источником сложных углеводов, пищевых волокон, а также витаминов группы В и магния. Они способны насытить человека на весь день, сообщило РИА ФАН.

«Цельнозерновые макароны достаточно популярны… Делаются из того же зерна, единственное, что, перед тем как перемолоть и превратить в муку, его не очищают, не удаляют оболочку», — пояснила специалист.

Она добавила, что при правильном подходе этот продукт способен не только насытить, но и уберечь от переедания и избавить от тяги к сладкому. Однако их не следует обжаривать, в противном случае блюдо становится очень калорийным.