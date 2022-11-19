Здоровье 19 ноября 2022, 07:18 Диетолог заявила, что полный отказ от сладкого вызовет исключительно положительный эффект Врач-диетолог Соломатина: продукты с добавленным сахаром — лишнее для организма freepik

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Полный отказ от сахара вызовет исключительно положительный эффект для организма. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что речь про продукты, содержащие добавленный сахар. Особенно они вредны для людей с лишним весом, диабетом и непереносимостью глюкозы.

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«Сахар как таковой — это углеводы, а углеводы мы не можем совсем изъять из нашего питания. Но если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдет, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов», — объяснила Соломатина.

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При этом, даже если совсем исключить углеводы из рациона, какое-то время организм будет компенсировать их недостаток. Сахар, кроме десертов, также берется, например, из картофеля, свеклы, тыквы. Так что, если исключить добавленный сахар, то «спасибо» скажут волосы, кожа, мозг, печень, поджелудочная, сосуды — весь организм.

Еще диетолог Соломатина посоветовала не переедать холодца. Это очень жирное блюдо и организм его может не усвоить. Если же налегли на холодец за праздничным столом, тогда нужно умерить порцию чего-нибудь другого.