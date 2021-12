Диетолог заявила, что кофе полезен для печени

Ученые в результате проведенных исследований выявили пользу кофе для некоторых органов. По словам диетолога Кортни Д’Анджело, этот напиток является отличной профилактикой против болезней печени. Об этом сообщило издание Eat This, Not That.

По словам экспертов, кофе способствует снижению риска развития цирроза печени. Кроме того, этот напиток способен защитить от жирового гепатоза, ожирения и предотвратить повреждение клеток, написало РИА ФАН.

Д’Анджело также отметила, что ферменты, которые находятся в кофейных зернах, препятствуют рубцеванию печени. Благодаря регулярному употреблению этого напитка снижается риск цирроза и других болезней.

Ранее ученые из Университета Гранады сообщали, что кофе улучшает зрение. По их словам, этот напиток способен увеличивать остроту внимания.