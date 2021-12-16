Диетолог заявила, что частое употребление кофе может усугубить проблему лишнего веса

Диетолог Маргарита Королева рассказала, почему кофе может привести к проблемам, связанным с лишним весом и стрессами. Об этом написало ИА НСН.

По словам специалиста, кофе в больших количествах может навредить здоровью. Этот напиток помогает поддерживать работоспособность человека, однако его следует пить дозированно. В день рекомендуется выпивать не более одной-двух чашек, а натощак его не следует пить вовсе, сообщило ИА Nation News.

«Злоупотреблять этим напитком не следует. Если кто-то захочет с помощью кофе снизить вес, то получит только перевозбуждение и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Избыточная масса тела — это уже слабое звено организма, поэтому не следует дополнительно атаковать таким напитком системы организма, которые уже вышли из нормы», — заявила специалист.

Также рассуждение о том, что кофе помогает справиться со стрессом, ошибочно. По словам диетолога, этот напиток, напротив, может усугубить положение. Особенно это становится заметно, когда человек находится на высоте нервических восприятий окружающей среды.