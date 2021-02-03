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    03 февраля 2021, 12:08

    Диетолог заявил, что в магазине не бывает полезных питьевых йогуртов

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что в магазине невозможно найти полезный питьевой йогурт. По ее словам, на качество продукта влияет технология хранения в супермаркетах, написал портал «Ридус».
    Диетолог заявил, что в магазине не бывает полезных питьевых йогуртов

    Она пояснила, что, даже если производитель изготавливает йогурт согласно всем канонам и без добавления химических веществ, сетевые магазины нарушают температурный режим хранения. Кисло-молочная продукция крайне чувствительна к перепаду температур. В продукте нередко развивается патогенная среда, в частности речь идет о кишечных палочках.

    Помимо прочего, в йогуртах часто содержится скрытый сахар. Даже если в составе этот компонент не указан, никаких гарантий его отсутствия нет. Фрукты и злаки перед добавлением в йогурт вымачивают в сахарном сиропе.

    «Сладкие питьевые йогурты никаким образом пищеварению не способствуют, а только, наоборот, приводят к дисбактериозам и снижению общего иммунитета, потому что наш иммунитет зависит от нашей микрофлоры», — отметила Дюваль.

    Она добавила, что при большой любви к этому продукту можно употреблять его в качестве десерта.