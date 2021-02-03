Диетолог заявил, что в магазине не бывает полезных питьевых йогуртов

Она пояснила, что, даже если производитель изготавливает йогурт согласно всем канонам и без добавления химических веществ, сетевые магазины нарушают температурный режим хранения. Кисло-молочная продукция крайне чувствительна к перепаду температур. В продукте нередко развивается патогенная среда, в частности речь идет о кишечных палочках.

Помимо прочего, в йогуртах часто содержится скрытый сахар. Даже если в составе этот компонент не указан, никаких гарантий его отсутствия нет. Фрукты и злаки перед добавлением в йогурт вымачивают в сахарном сиропе.

«Сладкие питьевые йогурты никаким образом пищеварению не способствуют, а только, наоборот, приводят к дисбактериозам и снижению общего иммунитета, потому что наш иммунитет зависит от нашей микрофлоры», — отметила Дюваль.

Она добавила, что при большой любви к этому продукту можно употреблять его в качестве десерта.