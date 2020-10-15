Диетолог заявил, что для поддержания баланса жидкости можно «есть» воду

Диетолог Наталья Нефедова заявила, что для поддержания водного баланса можно «есть» воду. Она напомнила, что в день человеку необходимо не менее двух литров воды.

Долю этой нормы можно добирать, съедая некоторые продукты. В их числе арбуз, множество овощей и фруктов, сообщило радио Sputnik.

«Вода, конечно, самый дешевый и легкодоступный источник жидкости. Но считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно „есть“», — пояснила специалист.

Вместе с тем нужно понимать, что не все напитки будут такими же полезными, как простая вода. Вредны для организма сладкие морсы, а также вода по типу «Нарзана» в неограниченных объемах, так как в ней содержится большое количество соды. Из-за нее будет меняться кислотность желудка. Такой напиток нужно пить порционно. Тем, кому не нужно снижать кислотность, такая вода не нужна.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что кофе выводит воду из организма, но несмотря на это, его нельзя считать вредным продуктом, так как он имеет и положительный эффект.