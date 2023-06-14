Здоровье 14 июня 2023, 14:18 Диетолог Волынкина во время перехода на ЗОЖ посоветовала не останавливаться и получать удовольствие от процесса

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В последние годы набирает популярность тенденция перехода на здоровый образ жизни. Для его соблюдения следует придерживаться определенных правил, сообщила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в этом деле очень важно не останавливаться на достигнутом и получать удовольствие от процесса. Нельзя отказываться от ЗОЖ даже в том случае, если пока не виден результат.

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Также диетолог порекомендовала не вставать на весы каждый день и напомнила, что культ здорового образа жизни сейчас в тренде.