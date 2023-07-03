Здоровье 03 июля 2023, 17:06 Диетолог Волынкина объяснила, что мужчины худеют быстрее женщин из-за большего количества мышечной массы

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Мужчинам зачастую удается сбросить вес быстрее, чем женщинам, из-за большей мышечной массы. Об этом News.ru рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

Она подчеркнула, что у женщин преобладают гормоны, которые делают процесс избавления от лишних килограммов более длительным. Кроме того, играет роль и тот факт, были ли роды.

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«Плюс достигающие детородного возраста женщины не рожают, это тоже ведет к гормональным изменениям в метаболизме и влияет на организм. Женщинам важно не затягивать с родами до 40 лет», — отметила Волынкина.

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