Здоровье 06 апреля 2023, 15:22 Диетолог Волынкина: медь, цинк и магний способны обеспечить правильную работу сердечно-сосудистой системы

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Для здоровья сердца необходимо принимать цинк, медь и магний. Об этом рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, нехватка перечисленных микроэлементов в организме может дать серьезные последствия для здоровья человека. Магний лучше всего принимать при тревожных расстройствах, добавила Волынкина.

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Как сообщил сайт kp.ru, цинк способствует выработке энергии и вместе с медью обеспечивает правильное функционирование сердечно-сосудистой системы.