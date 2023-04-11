Здоровье 11 апреля 2023, 14:44 Диетолог Волынкина: белковое питание поможет похудеть к лету

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Избавиться от лишних килограммов к лету можно благодаря сбалансированному питанию, включающему богатые белком продукты. Об этом сообщила диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в день необходимо есть три раза, во все приемы следует добавлять белковую пищу, например, творог, рыбу, мясо или яйца. Также похудению в короткие сроки способствует качественный и полноценный сон.

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Кроме того, диетолог посоветовала соблюдать питьевой режим и раз в неделю устраивать разгрузочный день.