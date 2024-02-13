Здоровье 13 февраля 2024, 18:04 Диетолог Войт рассказала, что сосиски и колбаса снижают мужское либидо

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После 30-35 лет у мужчин значительно снижается либидо, но поддержать его уровень можно зачастую с помощью корректировки питания. Об этом Life рассказала диетолог-консультант Кристина Войт.

Она посоветовала пересмотреть свой рацион и исключить из него вредные продукты, которые плохо сказываются на половой активности. В частности, это сосиски, колбасы, кетчуп и соусы, а также сахар. Все это негативно влияет на гормональный фон и либидо мужчины.

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Чтобы быть в тонусе, нужно сбросить вес при его избытке, добавить регулярную физическую активность и включить в рацион продукты, богатые цинком, например петрушку, имбирь и тыквенные семечки, и белок.

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