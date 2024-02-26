Здоровье 26 февраля 2024, 12:56 Диетолог Войт рассказала, что качественное оливковое масло должно продаваться в темной стеклянной таре

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Диетолог Кристина Войт в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, какие признаки указывают на качественное оливковое масло. Как отметила специалист, этот продукт должен продаваться в жестяной или темной стеклянной таре, а на упаковке должна быть нанесена надпись Extra Virgin.

Кислотность у масла должна быть в диапазоне от 0,2 до 0,8. Качественное масло получается путем первого холодного отжима.

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«И главный показатель качества, о котором мало кто говорит из диетологов, — это показатель кислотности — от 0,2 до 0,8», — пояснила диетолог.

При этом специалист добавила, что качественный продукт просто не может стоять дешево.