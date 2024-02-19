Здоровье 19 февраля 2024, 13:22 Диетолог Войт предупредила, что холестерин может быть повышен даже без наличия проблем с лишним весом

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Врач-диетолог Кристина Войт в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что высокий холестерин может наблюдаться у людей, не имеющих проблем с лишним весом.

При этом специалист отметила, что людям с повышенным холестерином можно есть красное мясо, главное, чтобы оно не было соленым и копченым.

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«Красное мясо действительно содержит больше холестерина, а именно в жирном мясе, сале и субпродуктах. Хочешь мясо — ешь! Мясо можно любое, хоть страуса, просто не копченое, с большим количеством соли или в виде колбасы», — сказала медик.

Рацион питания желательно разнообразить белым мясом, рыбой и морепродуктами. Также важно ежегодно проходить чек-ап здоровья, добавила Войт.