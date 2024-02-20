Здоровье 20 февраля 2024, 13:53 Диетолог Войт порекомендовала свести к минимуму потребление желтков, поваренной соли и жареной пищи

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Людям, которые страдают повышенным холестерином, необходимо свести к минимуму потребление желтков куриных яиц, поваренной соли и жареной пищи. Об этом изданию NEWS.ru сообщила диетолог Кристина Войт.

Рацион питания у таких людей должен содержать как можно больше овощей и фруктов. К тому же, им рекомендуется соблюдать режим сна и отдыха.

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«Спать шесть-восемь часов, всегда завтракать после пробуждения, так как в процессе пищеварения снижается уровень кортизола утром, минус лишний стресс организму», — сказала Войт.