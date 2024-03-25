Здоровье 25 марта 2024, 16:56 Диетолог Войт назвала суши и роллы одним из самых частых источников отравления

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После похода в ресторан можно легко заработать пищевое отравление, особенно, если заказывать блюда из сырой рыбы или мяса. Об этом Life рассказала диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт.

Она объяснила, что кухонные работники не всегда следят за чистотой. Хотя по стандартам для приготовления сырых продуктов должно быть отдельное место. Диетолог подчеркнула, что меню с большим количеством блюд разной кухни — повод насторожиться. Потому что есть риск, что роллы готовят рядом с пиццей и хинкали.

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«Самое опасное — это тряпки, которыми протирают нож при нарезке продуктов. Так можно и кишечную палочку унести из кафе. Также огромный вопрос к транспортировке рыбы, пока она ехала в ресторан, и что она „привезла“ бактериального по дороге», — отметила диетолог.

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