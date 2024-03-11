Здоровье 11 марта 2024, 14:10 Диетолог Войт назвала яйца лучшим белковым продуктом

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Наибольшее количество животного белка содержится в куриных и перепелиных яйцах. Их белок можно есть в неограниченном количестве, сообщила диетолог Кристина Войт в беседе с News.ru.

По словам специалиста, наибольшее процентное содержание растительного белка есть в сое, чечевице, семенах подсолнечника и белых грибах. Также белком богата рыба, в особенности скумбрия.

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«Естественно, не копченая и не соленая, она будет отличным источником белка, без переизбытка жиров и с отсутствием углеводов. Далее по рейтингу следуют кролик, птица и телятина», — отметила Войт.