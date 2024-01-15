Здоровье 15 января 2024, 17:50 Диетолог Водолазкая назвала брокколи лучшим детокс-продуктом после новогодних праздников

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Брокколи усилят детоксикационные возможности организма после новогодних застолий с обилием вредной еды. Об этом сообщила эндокринолог-диетолог Ангелина Водолазкая в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в овоще содержится большое количество витамина С, минералов и пищевых волокон. Также брокколи богаты глюкозинолатами, которые необходимы для поддержания работы печени, сообщил сайт kp.ru.

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Кроме того, выведению токсинов из организма способствуют грейпфрут, апельсин, лимон, имбирь, клюква и сладкий перец, отметила Водолазкая