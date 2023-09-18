Здоровье 18 сентября 2023, 19:17 Диетолог Варданян сообщила, что возросший осенью аппетит объясняется физиологическими особенностями организма

Читать 360tv в

Врач-диетолог Елизавета Варданян в беседе с Пятым каналом рассказала, что повышенный аппетит осенью объясняется физиологическими особенностями. С понижением температур организм начинает запасаться жиром, что приводит к сезонному набору веса.

Нормальным считается прибавление в весе на два-три килограмма. Если человек набирает больше, проблема может заключаться в переедании, заседании стресса или каких-то других серьезных нарушениях в организме.

Реклама

На набор веса может повлиять и осенняя хандра. В это время обычно падает работоспособность и повышается желание отвлечься на что-то другое, например, на еду, добавила диетолог.