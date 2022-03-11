Диетолог Варданян: меньше россиян будут страдать ожирением после ухода сетей фастфуда

Диетолог Елизавета Варданян считает, что в России изменится к лучшему ситуация с ожирением после ухода сетей фастфуда. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Политика сегодня», диетолог добавила, что доступность вредной еды снизится, что может пойти на пользу. При этом прогнозировать что-то пока рано, считает Варданян.

«Гипотетически, конечно, можно ожидать со временем по этой причине замедления набирающей обороты тенденции формирования аномальных жировых отложений у населения, проживающего в крупных городах», — заключила она.